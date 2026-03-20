Il Prefetto ha incontrato il Consolato provinciale dei Maestri del Lavoro

Nei giorni scorsi il Prefetto di Brindisi, Guido Aprea, ha incontrato il Console provinciale della Federazione Nazionale Maestri del Lavoro, Vincenzo Gatto, insieme ai componenti del consiglio provinciale di tale sodalizio, ed il Console Regionale, Francesco Chiarappa.

L’incontro si è svolto in un clima di piena condivisione di rafforzare il dialogo tra istituzioni, mondo del lavoro, associazioni che operano con fini sociali e forme volontaristiche e sistema formativo.

Nel corso della riunione è stata sottolineata l’importanza strategica della scuola quale luogo privilegiato per la formazione delle nuove generazioni, non solo sotto il profilo delle competenze tecniche, ma anche per la crescita civica e valoriale degli studenti.

Nel suo intervento, il Prefetto ha posto particolare attenzione al ruolo centrale dell’istituzione scolastica nella promozione della cultura della legalità, della sicurezza e dell’educazione civica, temi considerati – anche dai i Maestri del Lavoro – pilastri fondamentali per lo sviluppo sociale ed economico del territorio.

Da parte del Console regionale è stata sottolineata l’importanza di affermare i principi dell’etica, il senso di responsabilità individuale e collettiva, rispettando le regole quale presupposto fondamentale per una società sana e coesa.

In tale contesto, il Prefetto ha inoltre evidenziato l’importanza di un approccio sinergico tra tutte le componenti istituzionali e sociali, al fine di rendere più efficaci le azioni di contrasto ai fenomeni di illegalità e di rafforzamento del senso civico. A tal proposito il Console provinciale ha evidenziato la continua collaborazione tra i Maestri del Lavoro ed i Giovani Imprenditori di Confindustria Brindisi; il continuo dialogo intergenerazionale tra esperienza e innovazione si è tradotto in iniziative congiunte rivolte al mondo scolastico, finalizzate alla diffusione della cultura e della responsabilità sociale d’impresa.

Il Console provinciale della Federazione Nazionale

Maestri del Lavoro

Dott. Vincenzo Gatto