Il Prefetto ha incontratto il nuovo comandante dei Carabinieri

Il Prefetto, Guido Aprea, ha ricevuto questa mattina presso il Palazzo del Governo il Colonnello Agostino Scala, da oggi alla guida del Comando Provinciale dei Carabinieri di Brindisi.

Il Colonnello Scala, titolato ISSMI, proviene dal Comando del Gruppo Carabinieri di Milano, incarico ricoperto dal settembre 2022, e vanta importanti esperienze professionali maturate nell’Arma, tra le quali la partecipazione attiva come relatore a importanti iniziative istituzionali, tra cui i convegni organizzati dall’OSCAD (Osservatorio per la Sicurezza contro gli Atti Discriminatori) incentrati sul contrasto ai crimini d’odio e al fenomeno dell’odio online.

Nel corso dell’incontro, cordiale e improntato al leale spirito di collaborazione istituzionale, il Prefetto ha rivolto al nuovo Comandante Provinciale il proprio benvenuto e i migliori auguri di buon lavoro, sottolineando il valore del contributo dell’Arma dei Carabinieri per la legalità e la sicurezza sul territorio brindisino.