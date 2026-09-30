Il Prefetto incontra il colonnello Calcagni al quale è stata conferita la medaglia di “veterano delle missioni internazionali”

Un riconoscimento che celebra il servizio, il sacrificio e la memoria di chi ha servito l’Italia nelle missioni internazionali

Questa mattina, il Prefetto Guido Aprea ha ricevuto il Colonnello del Ruolo d’Onore dell’Esercito Italiano Carlo Fabio Marcello Calcagni, insignito della Medaglia al merito di “Veterano delle missioni internazionali”.

Il riconoscimento, conferito dal Ministero della Difesa il 29 luglio scorso, costituisce una significativa attestazione di benemerenza per il servizio prestato nelle operazioni internazionali sotto la Bandiera italiana. L’onorificenza premia l’elevato profilo professionale, lo spirito di sacrificio e la dedizione dimostrati dal Colonnello Calcagni nell’assolvimento dei compiti affidatigli in contesti operativi particolarmente complessi.

Nel corso dell’incontro, il Prefetto ha espresso il proprio compiacimento per il prestigioso traguardo conseguito, sottolineando come la vicenda umana e professionale del Colonnello Calcagni rappresenti un esempio di straordinaria dedizione al servizio dello Stato e di autentici valori civili e militari.