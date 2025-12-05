Il Premio Capitello 2025-IX Edizione è stato conferito al Prefetto di Brindisi Luigi Carnevale



“Partecipazione, Responsabilità, Legalità, Prossimità, Dialogo, Lavoro- sono questi i valori scelti dalla Cisl per rappresentare il cuore della IX edizione”. Presso il Museo “Francesco Ribezzo” di Brindisi si è tenuta la suggestiva cerimonia di conferimento del Premio Capitello 2025-IX Edizione, promossa dalla Cisl Taranto Brindisi con l’Adiconsum Taranto Brindisi, per esprimere la gratitudine del sindacato a una personalità che si è particolarmente distinta per il suo contributo nel territorio. Quest’anno il prestigioso premio è stato assegnato al Prefetto di Brindisi, S.E. Dott. Luigi Carnevale e sono state lette le motivazioni importanti che hanno portato a questa scelta. Il Prefetto Carnevale, sin dal suo insediamento, si è sempre impegnato con assiduità per il territorio. Sono intervenuti: Luigi Spinzi, Segretario Generale Cisl Taranto Brindisi e Gianfranco Solazzo, Presidente Adiconsum Taranto Brindisi. Un riconoscimento importante per le personalità e le istituzioni che si sono distinte per il loro impegno e la loro dedizione verso la comunità. Un appuntamento che si tiene annualmente nella nostra città e che vede la partecipazione di tante persone. È intervenuto il Sindaco Giuseppe Marchionna per focalizzare l’importanza dell’evento per Brindisi. Ha concluso la cerimonia l’intervento di Antonio Castellucci, Segreterio Generale Cisl Puglia. Anna Consales