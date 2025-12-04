Facebook Instagram
ISCRIVITI
formavobis2

Il Premio Capitello 2025 sarà conferito al Prefetto Carnevale

Promossa dalla Cisl Taranto Brindisi con l’Adiconsum Taranto Brindisi si svolgerà, venerdì 5 dicembre 2025 alle ore 17.00, la suggestiva cerimonia di conferimento del PREMIO CAPITELLOIX Edizione,presso  il Museo “Francesco Ribezzo” in Piazza Duomo, a Brindisi.

Presiederà la cerimonia Emilio Di Conza, Presidente Adiconsum Puglia; seguirà la comunicazione di Luigi Spinzi Segretario Generale Cisl Taranto Brindisi e la lettura delle motivazioni del Premio, di Gianfranco Solazzo Presidente Adiconsum Taranto Brindisi.

Il  PREMIO CAPITELLO 2025 – IX Edizionesarà conferito a:

S.E. Dott. Luigi Carnevale

 Prefetto di Brindisi

Concluderà la cerimonia l’intervento di Antonio Castellucci Segretario Generale Cisl Puglia.

ALBO D’ORONelle precedenti Edizioni il Premio Capitello è stato conferito a: Dott. Maurizio Masciopinto Questore di Brindisi (2017), Progetto Policoro dell’Arcidiocesi di Brindisi-Ostuni (2018), S.E. Dott. Umberto Guidato Prefetto di Brindisi e Premio Speciale ad Annamaria Furlan, Segretaria Generale Cisl nazionale (2019), Dipartimento Prevenzione Asl Brindisi: Dott. Stefano Termite (Direttore), Dott.ssa Elita Mastrovito (Assistente Sanitaria) (2020), Dott. Antonio De Donno Procuratore della Repubblica di Brindisi (2021), Gabriele Ceglie Campione italiano di Parakarate (2022), Luigi Amitrano, Capitano di Vascello – Comandante della Capitaneria di Porto di Brindisi (2023),Leonardo Acquaro Comandante dei Carabinieri della provincia di Brindisi (2024).

Condividi questo articolo:
Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on whatsapp
tenute-brindisitime-2
no_fumo_torchiarolo
Facebook Instagram

©2021 BrindisiTime. All Rights Reserved

what you need to know

in your inbox every morning