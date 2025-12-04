Il Premio Capitello 2025 sarà conferito al Prefetto Carnevale

Promossa dalla Cisl Taranto Brindisi con l’Adiconsum Taranto Brindisi si svolgerà, venerdì 5 dicembre 2025 alle ore 17.00, la suggestiva cerimonia di conferimento del PREMIO CAPITELLO – IX Edizione,presso il Museo “Francesco Ribezzo” in Piazza Duomo, a Brindisi.
Presiederà la cerimonia Emilio Di Conza, Presidente Adiconsum Puglia; seguirà la comunicazione di Luigi Spinzi Segretario Generale Cisl Taranto Brindisi e la lettura delle motivazioni del Premio, di Gianfranco Solazzo Presidente Adiconsum Taranto Brindisi.
Il PREMIO CAPITELLO 2025 – IX Edizionesarà conferito a:
S.E. Dott. Luigi Carnevale
Prefetto di Brindisi
Concluderà la cerimonia l’intervento di Antonio Castellucci Segretario Generale Cisl Puglia.
ALBO D’ORO – Nelle precedenti Edizioni il Premio Capitello è stato conferito a: Dott. Maurizio Masciopinto Questore di Brindisi (2017), Progetto Policoro dell’Arcidiocesi di Brindisi-Ostuni (2018), S.E. Dott. Umberto Guidato Prefetto di Brindisi e Premio Speciale ad Annamaria Furlan, Segretaria Generale Cisl nazionale (2019), Dipartimento Prevenzione Asl Brindisi: Dott. Stefano Termite (Direttore), Dott.ssa Elita Mastrovito (Assistente Sanitaria) (2020), Dott. Antonio De Donno Procuratore della Repubblica di Brindisi (2021), Gabriele Ceglie Campione italiano di Parakarate (2022), Luigi Amitrano, Capitano di Vascello – Comandante della Capitaneria di Porto di Brindisi (2023),Leonardo Acquaro Comandante dei Carabinieri della provincia di Brindisi (2024).