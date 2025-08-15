“Il Premio Delfino: a Carovigno l’appuntamento dell’estate tra moda, talento e impegno sociale”



Carovigno (BR), 16 agosto 2025 – ore 21:00 – Piazza Nzegna

Il prossimo 16 agosto, nella splendida cornice di Piazza Nzegna a Carovigno,

torna uno degli eventi più attesi dell’estate pugliese: il Premio Delfino, giunto

quest’anno alla sua 24ª edizione. Un evento di interesse nazionale, che da oltre

due decenni valorizza il talento, la bellezza, la moda e l’impegno sociale.

La manifestazione è promossa dal Consiglio Regionale della Puglia e dal

Comune di Carovigno, con la direzione artistica di Rosanna Tersicci e

Annarita Carlucci, e la conduzione affidata a Giuseppe Stigliano, brillante

volto nel panorama pugliese degli spettacoli e responsabile dell’agenzia Jonica

Eventi.

Ospiti d’eccezione:

Sul palco del Premio Delfino 2025 brillano due giovani stelle del panorama

della danza nei teatri più prestigiosi al mondo quali Marco Antonio Carlucci e

Teresa Levrini.

Rachele Liuni, cantante di spicco, che nell’ambito musicale del canto porterà

uno dei suoi inediti chiamato duemila like

E poi due ospiti del mondo televisivo nazionale:

Daniele Doria, vincitore dell’ultima edizione di Amici, che emozionerà il

pubblico ricordando le sue esibizioni nel programma più seguito in televisione

sulle reti mediaset;

Alessia Pecchia, ballerina, campionessa mondiale e finalista amatissima dello

stesso programma, pronta a incantare con le sue performance.

Protagoniste della serata saranno anche le sfilate di moda, che vedranno

coinvolte oltre alle modelle ufficiali, giovani modelle selezionate dagli

organizzatori della manifestazione per rappresentare prestigiosi brand. In

passerella sfileranno creazioni di noti stilisti, quali Leonardo Ligorio,

Sposanova e Rinascimento di Angelita Del Prete. in un connubio tra eleganza

e valorizzazione del talento emergente.

Il Premio Delfino si conferma così non solo come vetrina artistica, ma anche

come spazio di riflessione e promozione sociale, capace di coniugare

intrattenimento e contenuti di valore.

L’appuntamento è per sabato 16 agosto alle ore 21:00: una serata imperdibile,

nel cuore della Puglia, tra moda, talento e passione.