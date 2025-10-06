Il Presidente della Commissione Attività Produttive e Industria del Comune di Brindisi esprime soddisfazione per la nuova “Service Station” Leonardo



In riferimento all’inaugurazione, avvenuta lo scorso 2 ottobre 2025, della prima base del Sud Italia per

la manutenzione degli elicotteri Leonardo (“Service Station”), situata all’interno dello stabilimento

Leonardo S.p.A. di Brindisi, il Presidente della Commissione Attività Produttive e Industria del Comune

di Brindisi, il Consigliere Comunale di FDI Mario Borromeo, ha espresso profonda soddisfazione per

questo importante investimento sul territorio brindisino.

“L’apertura della nuova base rappresenta un segnale concreto di fiducia verso la nostra città – ha

dichiarato il Presidente – e giunge in un momento complesso per altri comparti industriali. È un

investimento che rafforza la presenza di Leonardo a Brindisi, valorizzando le competenze locali e

offrendo nuove prospettive occupazionali e produttive.”

Il Presidente ha inoltre sottolineato come questo progetto contribuisca al rilancio del settore aeronautico

e alla crescita dell’intero indotto industriale brindisino, confermando la centralità di Brindisi nel

panorama produttivo nazionale.

“Desidero esprimere anche la piena condivisione politica di Fratelli d’Italia verso iniziative industriali

come questa, che promuovono innovazione, competitività e sviluppo sostenibile. È fondamentale

sostenere e favorire investimenti di qualità che rafforzano il tessuto economico e occupazionale del

nostro territorio.”

Il Presidente ha infine rivolto , con una lettera , i propri auguri di buon lavoro alla direzione della

Divisione Elicotteri Leonardo, auspicando un incontro istituzionale in occasione della prossima visita

presso lo stabilimento di Brindisi per approfondire le prospettive di collaborazione tra l’azienda e le

istituzioni locali.

Mario Borromeo

Presidente della Commissione Attività Produttive e Industria

Consigliere Comunale Fdi