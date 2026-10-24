Il presidente Matarrelli a Cisternino per la decima conferenza internazionale dei Borghi più belli del Mediterraneo

Il Presidente del Consiglio regionale della Puglia, Toni Matarrelli, ha partecipato ieri pomeriggio a Cisternino alla decima Conferenza Internazionale dei Borghi più belli del Mediterraneo. Il Presidente ha sottolineato il ruolo centrale e la visione strategica che la Regione riserva alla tutela e alla rigenerazione dei piccoli centri.“Siamo nel cuore della Valle d’Itria, a Cisternino, per un appuntamento che proietta la nostra regione al centro del dibattito internazionale – ha dichiarato il Presidente Matarrelli – Siamo insieme a sindaci, amministratori ed esperti arrivati da ogni parte del Mediterraneo, dalla Spagna alla Croazia, dall’Albania al Libano. Una rete di confronto davvero unica che guarda alla Puglia come a un punto di riferimento. Come Consiglio regionale portiamo una posizione chiara perché i nostri centri storici non sono solo straordinarie mete turistiche, ma comunità vive da sostenere ogni giorno dell’anno. Valorizzarli significa garantire servizi moderni, creare opportunità di lavoro e migliorare la qualità della vita sia per chi sceglie di restare, sia per chi decide di venire qui a studiare o a vivere. È proprio facendo rete e scambiando buone pratiche che i territori crescono meglio e in armonia».L’iniziativa, organizzata dal Comune di Cisternino insieme all’Associazione “I Borghi più belli d’Italia” e al Politecnico di Bari, con il contributo della Regione Puglia, riunisce rappresentanti istituzionali ed esperti per confrontarsi sui temi della “restanza”, della “tornanza” e delle strategie socio-economiche per la rigenerazione sostenibile delle aree interne e dei borghi del bacino mediterraneo.