Il presidente del Consiglio regionale della Puglia, Toni Matarrelli, ha preso parte questa mattina, nell’Aula Metrangolo del Tribunale di Brindisi, alla cerimonia di insediamento del dottor Pierpaolo Montinaro quale nuovo Procuratore Aggiunto.

Nel corso del suo indirizzo di saluto istituzionale, il presidente Matarrelli ha rivolto al dottor Montinaro gli auguri di buon lavoro per il prestigioso e delicato incarico, sottolineando come “le sue riconosciute doti professionali e umane rappresentino un patrimonio prezioso per l’amministrazione della giustizia in una terra complessa, laboriosa e ricca di energie positive come quella brindisina”.

Il presidente Matarrelli ha inoltre espresso la propria gratitudine alla Procuratrice della Repubblica, dottoressa Pina Montanaro, ai Magistrati e a tutto il personale amministrativo e delle Forze dell’Ordine dell’ufficio, evidenziando che “l’impegno infaticabile, svolto sempre con altissimo senso dello Stato, costituisce un presidio insostituibile a tutela della sicurezza, dei diritti dei cittadini e della legalità”.

“Il Consiglio regionale della Puglia – ha detto il presidente – condivide pienamente questa missione. Rinnovo dunque oggi la nostra più leale e totale disponibilità alla collaborazione istituzionale, con una particolare attenzione alle iniziative dedicate ai più giovani e alle scuole: promuovere la cultura della legalità significa infatti costruire, insieme, le basi più solide per il futuro della nostra comunità”.