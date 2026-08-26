Il presidente Matarrelli domani a Ceglie Messapica inaugura la kermesse politica ed economica “La Piazza”

Domani, giovedì 27 agosto alle 18,00, a Ceglie Messapica in piazza del Plebiscito, il presidente del Consiglio regionale della Puglia Toni Matarrelli inaugurerà la nona edizione della kermesse politico-economica “La Piazza – Il Bene Comune”, organizzata da Affaritaliani e dall’Associazione La Piazza, con il supporto di Comin & Partners.



Per tre giorni Ceglie Messapica ospiterà gli interventi di nove ministri e del vicepresidente esecutivo della Commissione europea e un parterre che riunisce istituzioni, economia, impresa, formazione e cultura del dibattito pubblico nazionale ed europeo.



A condurre gli incontri sarà il direttore di Affaritaliani Marco Scotti, affiancato quest’anno da Francesco Giorgino, giornalista e docente universitario. Le serate saranno presentate dalla giornalista Barbara Politi.



Info sul programma su https://www.lapiazzaitaliana.it