Il Presidente Matarrelli riceve il Presidente Delle Donne e il Consiglio di Presidenza di Confindustria Puglia: “Alleanza strategica per sostenere le imprese”

Il Presidente del Consiglio regionale della Puglia, Toni Matarrelli, ha ricevuto oggi nella sede istituzionale il Presidente di Confindustria Puglia, Nicola Delle Donne, con tutto il Consiglio di Presidenza, composto dai Presidenti delle Confindustrie territoriali pugliesi, Mario Aprile per Bari BAT, Giuseppe Danese per Brindisi, Valentino Nicolì per Lecce, Salvatore Toma per Taranto e Potito Salatto per Foggia, insieme ai rappresentanti regionali di Piccola Industria, Roberto Marti, dei Giovani Imprenditori, Rocco Salatto, e di ANCE Puglia, Gerardo Biancofiore.

L’incontro, lungo e proficuo, ha permesso di affrontare argomenti di grande rilievo per il sistema produttivo locale, partendo da un’analisi profonda del contesto geopolitico attuale. Matarrelli ha sottolineato come la consapevolezza di ciò che accade nel mondo sia ormai diffusa: l’aumento dei costi energetici e le conseguenze di conflitti geograficamente lontani rischiano di colpire l’Europa, rendendo necessario un confronto su quanto avviene nel territorio pugliese e sulle novità normative che potrebbero intervenire.

Nel corso dell’incontro sono state analizzate le misure di sostegno alle imprese e Matarrelli ha ribadito la ferma intenzione di fornire un aiuto concreto e la necessità di una collaborazione stretta tra istituzioni e mondo industriale.

“Ho messo al centro di questo incontro la serietà e la ferma volontà di realizzare qualcosa di buono per la nostra terra, in linea con quanto già espresso dal presidente Antonio Decaro,” ha dichiarato Toni Matarrelli. “La burocrazia deve essere percepita dalle imprese come un’alleata e non come un ostacolo: chi amministra ha il dovere di dettare tempi certi, agendo con determinazione nel rispetto delle proprie prerogative. In un contesto globale difficile, il mio animo è quello di chi vuole dare una mano concreta. Dobbiamo essere alleati per il bene e per il destino di questo territorio, collaborando strettamente con il sistema industriale. Solo producendo il massimo sforzo comune potremo trasformare le attuali criticità in opportunità reali di crescita e di lavoro.” “Ringrazio il Presidente e il Consiglio di presidenza di Confindustria – ha concluso Matarrelli – è stato un onore riceverli nel primo incontro ufficiale, anche perché ci riconosciamo reciprocamente una stima che è frutto del lavoro fatto insieme in passato. Chi amministra la cosa pubblica ha il dovere di ascoltare, confrontarsi e condividere soluzioni”.

In piena sintonia con questo approccio, il Presidente di Confindustria Puglia, Nicola Delle Donne, ha richiamato la necessità di una svolta nelle politiche di sostegno al sistema produttivo, sottolineando come, in una fase segnata da forti instabilità internazionali, sia fondamentale concentrare risorse e strumenti su imprese strutturate e capaci di generare valore. “Occorre rendere più selettivi ed efficaci i meccanismi di sostegno, orientandoli con chiarezza verso obiettivi di sviluppo misurabili – ha affermato Delle Donne, evidenziando al contempo la disponibilità del sistema confindustriale a costruire “un rapporto stabile e collaborativo con le istituzioni, fondato su responsabilità condivisa e visione strategica.” In questo quadro, ha ribadito il Presidente Delle Donne, “diventa essenziale rafforzare strumenti come la ZES e accompagnare le imprese nell’affrontare le ricadute economiche delle crisi geopolitiche, senza lasciare solo il tessuto produttivo regionale.”