Il Presidente Matarrelli saluta il Prefetto La Iacona

Il Presidente della Provincia di Brindisi Toni Matarrelli saluta il

Prefetto di Brindisi Sua Eccellenza Michela Laiacona, chiamata ad altro

prestigioso incarico: «Voglio manifestarle pubblicamente la mia

personale gratitudine e quella dell’Ente che rappresento per aver

dimostrato, con encomiabile discrezione, passione per i temi nevralgici

delle nostre comunità ed equilibrio nelle vertenze cruciali, come

soltanto i grandi servitori dello Stato sanno fare. Confido di poter

avviare, una volta insediato, analoga proficua collaborazione con il

nuovo Prefetto Sua Eccellenza Luigi Carnevale».