Il primo compleanno della Biblioteca del Vicolo

A dodici mesi dalla sua apertura, la Biblioteca del Vicolo, ospitata nel complesso dell’ex Convento di Santa Chiara a Brindisi, celebra il suo primo anniversario come spazio culturale pienamente operativo e riconosciuto dalla comunità. Nata nell’ambito del progetto “Libri in circolo – Brindisi legge”, con cui il Comune capoluogo si è classificato primo a livello nazionale tra i Comuni da 50.001 a 100.000 abitanti nel bando Città che legge, promosso da Cepell e ANCI, la struttura è stata realizzata grazie a un finanziamento di 45.000 euro, cui si aggiungono 6.000 euro di cofinanziamento da parte del Comune che si è anche attivato per concretizzare significative donazioni librarie.

Nel corso di questo primo anno di attività, la Biblioteca del Vicolo si è affermata come presidio culturale nel cuore del centro storico, diventando punto di riferimento per cittadini, associazioni, studenti e operatori del settore. Il calendario degli eventi ha proposto presentazioni di libri con autori di rilievo nazionale e locale, laboratori, incontri formativi, momenti di confronto e attività multidisciplinari, che hanno intrecciato letteratura, arte, musica e benessere, contribuendo a costruire un’offerta culturale ampia e accessibile.

La Biblioteca si è distinta per la sua vocazione aperta e inclusiva, configurandosi come luogo dedicato alla lettura e come ambiente dinamico in cui studiare, incontrarsi, progettare e vivere la cultura in modo partecipato.

Accanto ad essa, il Santa Spazio Culturale ha ampliato le possibilità di fruizione con attività legate alla creatività contemporanea: produzione audiovisiva, fotografia, grafica, laboratori esperienziali e iniziative dedicate al benessere e alla socialità.

Questo primo anno ha inoltre consolidato il ruolo della Biblioteca del Vicolo all’interno del Patto per la Lettura della città di Brindisi, rafforzando la rete territoriale e promuovendo un dialogo costante tra le realtà culturali.

L’anniversario rappresenta un traguardo significativo: è stato costruito uno spazio vivo, accessibile e condiviso, capace di rispondere ai bisogni culturali della città. Lo sguardo è ora rivolto al futuro, con l’obiettivo di continuare a crescere insieme alla comunità e rendere la Biblioteca del Vicolo un hub culturale urbano sempre più centrale, aperto alle collaborazioni e alle contaminazioni tra linguaggi e discipline.