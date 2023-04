IL PRIMO MAGGIO ESCURSIONI NELLA RISERVA DI TORRE GUACETO

PRIMOMAGGIO

ESCURSIONI NELLA RISERVA

DI TORRE GUACETO

Torre Guaceto, tra un prato e lโ€™universo

Giorni di esplorazione e scoperta, a piedi, in bicicletta e per mare, tante esperienze per vivere tutta la bellezza di Torre Guaceto



Programma attivitร giorno per giorno:

๐ƒ๐Ž๐Œ๐„๐๐ˆ๐‚๐€ ๐Ÿ‘๐ŸŽ ๐€๐๐‘๐ˆ๐‹๐„

Ore 9.30 ๐‘ฌ-๐‘ฉ๐’Š๐’Œ๐’† ๐‘ป๐’๐’–๐’“ ๐’‰๐’‚๐’๐’‡ ๐’ ๐’‚๐’š

Dagli ulivi al mare fino alla Cripta di San Biagio, un percorso in libertร su due ruote



Ore 10.00 ๐‘ฐ ๐’”๐’†๐’ˆ๐’“๐’†๐’•๐’Š ๐’ ๐’†๐’ ๐’Ž๐’‚๐’“๐’†

Percorso a piedi per grandi e bambini, alla scoperta di Torre Guaceto e dei segreti del suo mare



Ore 9.00 e ore 10.00 ๐‘บ๐’–๐’‘ ๐’๐’‘๐’†๐’ ๐‘ซ๐’‚๐’š

Avvicinamento allo ๐’”๐’•๐’‚๐’๐’ ๐’–๐’‘ ๐’‘๐’‚๐’ ๐’ ๐’๐’†, in una lezione gratuita tra le calette di Torre Guaceto.

๐๐ซ๐ž๐ง๐จ๐ญ๐š๐ณ๐ข๐จ๐ง๐ข ๐š๐ฅ +๐Ÿ‘๐Ÿ— ๐Ÿ‘๐Ÿ‘๐Ÿ“ ๐Ÿ๐Ÿ๐Ÿ– ๐Ÿ‘๐Ÿ•๐Ÿ๐Ÿ”







๐‹๐”๐๐„๐ƒ๐ˆ’ ๐Ÿ ๐Œ๐€๐†๐†๐ˆ๐Ž

Ore 9.30 ๐‘ฌ-๐‘ฉ๐’Š๐’Œ๐’† ๐‘ป๐’๐’–๐’“ ๐’‰๐’‚๐’๐’‡ ๐’ ๐’‚๐’š

Dagli ulivi al mare fino alla Cripta di San Biagio, un percorso in libertร su due ruote

Ore 10.00 ๐‘ฉ๐’Š๐’๐’ ๐’Š๐’—๐’†๐’“๐’”๐’Š-๐‘ป๐’“๐’†๐’Œ ๐’‡๐’–๐’๐’ ๐’ ๐’‚๐’š

Trekking alla scoperta della Biodiversitร di Guaceto, in cammino, con pranzo a sacco in riva al mare.

Ore 10.00 e ore 15.00

๐‘ฐ ๐’”๐’†๐’ˆ๐’“๐’†๐’•๐’Š ๐’ ๐’†๐’ ๐‘ด๐’‚๐’“๐’†

Percorso a piedi per grandi e bambini, alla scoperta di Torre Guaceto e dei segreti del suo mare

Ore 10.00 ๐๐ข๐ค๐ž ๐“๐จ๐ฎ๐ซ ๐Ÿ๐ฎ๐ฅ๐ฅ ๐๐š๐ฒ

Percorso in bicicletta attraverso i vari ambienti che compongono la Riserva di Torre Guaceto ed il suo territorio, con pranzo a sacco lungo il percorso.

Ore 10.00-11.00-12.00

๐‹๐š๐›๐จ๐ซ๐š๐ญ๐จ๐ซ๐ข ๐ฉ๐ž๐ซ ๐›๐š๐ฆ๐›๐ข๐ง๐ข ๐ž ๐š๐ฉ๐ž๐ซ๐ญ๐ฎ๐ซ๐š ๐๐ž๐ฅ ๐‚๐ž๐ง๐ญ๐ซ๐จ ๐‘๐ž๐œ๐ฎ๐ฉ๐ž๐ซ๐จ ๐“๐š๐ซ๐ญ๐š๐ซ๐ฎ๐ ๐ก๐ž ๐Œ๐š๐ซ๐ข๐ง๐ž โ€œ๐‹. ๐‚๐š๐ง๐ญ๐จ๐ซ๐จโ€

๐Ÿ†“ ๐‘จ๐’•๐’•๐’Š๐’—๐’Š๐’•๐’‚ฬ€ ๐’ˆ๐’“๐’‚๐’•๐’–๐’Š๐’•๐’‚ in collaborazione con Consorzio di Gestione di Torre Guaceto

Non รจ consentito l’accesso alla Riserva Naturale con animali da compagnia.

Tutte le attivitร , sia gratuite che a pagamento, sono soggette a prenotazione obbligatoria: contattaci via Whatsapp al +39 331 927 75 79 per avere maggiori dettagli!

Evento facebook:

MAIL: info@cooperativathalassia.it, Facebook: Thalassia Coop Instagram: Thalassia Cooperativa

Il calendario rientra tra le attivitร di tutela e promozione del patrimonio naturalistico del ๐‚๐จ๐ง๐ฌ๐จ๐ซ๐ณ๐ข๐จ ๐๐ข ๐†๐ž๐ฌ๐ญ๐ข๐จ๐ง๐ž ๐๐ข ๐“๐จ๐ซ๐ซ๐ž ๐†๐ฎ๐š๐œ๐ž๐ญ๐จ