“IL PRINCIPE DI ROMA” NEL WEEKEND CINEMATOGRAFICO DI PALAZZO ROMA

Delicato e dai temi importanti e universali “Il Principe di Roma” è il nuovo film il programmazione a Palazzo Roma di Ostuni da venerdì 25 a domenica 27 novembre, spettacoli ore 18:30 e 20:30.

Biglietto euro 7 (euro 6 per bambini fino a 9 anni e over 65).

Ticket disponibili presso la reception di Palazzo Roma – T. 0831 177 10 87 – durante gli orari di apertura e online su www.apuliaticket.it/palazzoroma.

Il film, diretto da Edoardo Falcone, è ambientato a Roma nel 1829 e racconta la storia di Bartolomeo (Marco Giallini), un uomo d’affari benestante e senza scrupoli che ambisce a diventare un nobile.

Bartolomeo desidera a tutti i costi il titolo, ma ottenerlo non sarà così facile.

Il protagonista cerca di racimolare abbastanza denaro per stipulare un accordo clandestino con il principe Accoramboni: se gli darà la cifra richiesta, il nobile concederà all’uomo d’affari la mano di sua figlia, permettendogli così di ottenere il bramato titolo.

Mentre cerca di recuperare tutti i soldi necessari per sancire l’atto, Bartolomeo si mette in viaggio a cavallo, ma non immagina che lungo il percorso s’imbatterà in diversi compagni e che l’itinerario non lo porterà a ricavare il denaro, ma a ottenere ben altro, una nuova consapevolezza di se stesso.

“Il Principe di Roma” è una commedia riuscita e con efficaci tempi comici che ricorda Canto di Natale quanto il Marchese del Grillo. Il cast è costellato da volti noti del cinema italiano: Giulia Bevilacqua, Filippo Timi, Sergio Rubini e Giuseppe Battiston.

Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=67Y5iPxeXfY