Il Progetto della Bocconi “Generazione EU” e la debater del “Marzolla” di Brindisi

Ludovica D’Andria, alunna frequentante la classe 4D del Liceo classico Marzolla, in occasione dell’evento finale tenutosi ieri, 16 aprile, in sede Bocconi è stata premiata dal professore Gianmarco Ottaviano, Department of Economics, Boroli Chair in European Studies, giudice di eccellenza della rete WeDebate, per aver conseguito il terzo posto nella classifica dei migliori debaters a livello nazionale del progetto Generazione EU 2024.

La nostra debater dopo la premiazione dichiara: “Generazione EU, il debate, e l’arte oratoria mi hanno permesso di crescere sia umanamente che didatticamente, consentendomi di acquisire nuove competenze che spero di poter spendere nel mio futuro di cittadina europea. Vorrei ringraziare sentitamente la mia scuola, in particolare la Dirigente scolastica, professoressa Carmen Taurino, e le docenti referenti del Progetto debate di Istituto “Nunc disputandum est”, proff.sse Simona De Giovanni e Daniela Quarta, che mi hanno inizialmente formato e successivamente dato l’opportunità di partecipare a questo percorso organizzato dalla prestigiosissima Università Bocconi, con la collaborazione della Fondazione Giulia e Achille Boroli”.