“Il Progetto “Viva Vittoria” a Brindisi”: una giornata contro la violenza sulle donne



Il progetto “Viva Vittoria” è giunto al termine nella città di Brindisi, dopo essere stato presentato a dicembre 2024. L’iniziativa, nata nel marzo 2015, da un’idea di Cristina Begni, ha l’obiettivo di sensibilizzare sul tema della violenza sulle donne attraverso la realizzazione di grandi installazioni in maglia. Il progetto ha coinvolto numerose persone, che hanno realizzato un quadrato in maglia di 50×50 cm, rappresentando il proprio NO alla violenza sulle donne. I quadrati sono stati poi cuciti insieme con un filo rosso, creando delle coperte che sono state esposte in piazza Santa Teresa, colorando la città con 1500 coperte.

Le coperte saranno oggetto di una raccolta fondi a sostegno di associazioni contro la violenza sulle donne di Brindisi: Crisalide, Io Donna e Ricomincio da Me. L’iniziativa ha dimostrato la grande sensibilità e la voglia di partecipare della città, che ha aderito al progetto con entusiasmo. Il progetto “Viva Vittoria” è un importante messaggio di solidarietà e sostegno alle donne che subiscono violenza, e un invito a non lasciare mai le donne da sole. Brindisi ha fatto la sua parte, e ora è il momento di continuare a lavorare insieme per creare un mondo più giusto e sicuro per tutte. Anna Consales