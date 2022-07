IL PROGRAMMA “VIVA GLI ANZIANI” DELLA COMUNITA’ DI SANT’EGIDIO

COMUNICATO STAMPA BANCHETTI

Il Programma “Viva gli anziani!” della Comunità di Sant’Egidio è attivo da tre anni nel Centro

Storico della città di Brindisi grazie ad un protocollo di intesa con il Comune ed al sostegno di

Enel Cuore Onlus. E’ un servizio innovativo di monitoraggio attivo per il contrasto dell’isolamento

sociale, con il quale si cerca di rispondere alle domande complesse degli anziani, creando reti di

prossimità sul territorio. L’obiettivo è la prevenzione: contrastare gli effetti negativi prima che

verifichino eventi critici sulla salute della popolazione anziana.

La strategia proposta è il monitoraggio attivo di chi ha più di 80 anni, durante tutto l’anno, con

campagne informative, telefonate, visite domiciliari ed interventi vari, in particolar modo di

sostegno alla domiciliarità, riuscendo a far emergere bisogni che altrimenti resterebbero nascosti.

Si tratta di un lavoro accurato, finalizzato a favorire l’accesso e l’utilizzo dei servizi socio-sanitari

già presenti in città, attivare e rafforzare le reti formali e informali presenti, creare punti di

riferimento all’interno del quartiere e costruire una rete pensata per ogni anziana e anziano per

proteggere dall’isolamento o da situazioni di emergenza.

In questo periodo con le forti ondate di calore il “Programma Viva gli anziani!” ha avviato la

campagna emergenza caldo, effettuando chiamate e visite a tutti gli anziani residenti nel quartiere

Centro, inoltre le operatrici e i volontari del programma sono presenti per ogni necessità tutti i

giorni della settimana.

Un’ altra iniziativa organizzata durante l’estate è il banchetto informativo nei luoghi in cui molti

anziani trascorrono il tempo.

Per conoscere il Programma, collaborare o segnalare le situazioni delle persone più fragili, sarà

possibile recarsi presso il banchetto in Piazza Vittoria, sabato 30 Luglio dalle 9.00 alle 13.00 e

Lunedi 1 agosto dalle ore 9.00 alle 13.00, Lunedì 8 agosto dalle ore 9.00 alle 13.00, Lunedì 15

agosto dalle ore 9.00 alle ore 13.00, Lunedì 22 agosto dalle ore 9.00 alle ore 13.00, Sabato 27

agosto dalle ore 9.00 alle ore 13.00, Lunedì 29 agosto dalle ore 9.00 alle ore 13.00.

In questi giorni di grande caldo nei banchetti saranno anche raccolte le disponibilità di coloro che

vorranno aiutare. Chiunque può aiutare con semplicità e ogni piccolo aiuto può essere prezioso

per la vita degli anziani.

Stiamo accanto ai nostri anziani!