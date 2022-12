IL PROSSIMO ANNO A BRINDISI LA SCHERMA INTERNAZIONALE CON LA COPPA DEL MEDITERRANEO UNDER 23

Brindisi al centro delle attenzioni internazionali per un evento sportivo che si svolgerà nell’autunno del prossimo anno. Si tratta della Coppa del Mediterraneo di scherma under 23, un evento di particolare rilevanza che vedrà la presenza in città di atleti che hanno già conquistato la ribalta mondiale a livello senior e che vorranno affermarsi in questi giochi tra paesi che si affacciano sul Mediterraneo.

Alla conferenza stampa di presentazione dell’evento, svoltasi a Palazzo di Città, hanno partecipato il presidente della Federazione Italiana Scherma Paolo Azzi, il vice presidente federale Vincenzo De Bartolomeo, il sindaco Riccardo Rossi, il presidente del comitato organizzatore Pierangelo Argentieri, la Presidente di Confcommercio Brindisi Anna Rita Montanaro, la dirigente scolastica Patrizia Carra e il presidente dell’associazione Lame Azzurre Alessandro Rubino.