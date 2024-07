Il regista Enzo G. Castellari compie 86 anni

Enzo G. Castellari, pseudonimo di Enzo Girolami, è regista, scrittore, sceneggiatore e montatore. Considerato da Quentin Tarantino come il suo più grande maestro, oggi compie 86 anni. Ha diretto titoli come: “La polizia incrimina, la legge assolve”; “Il cittadino si ribella”; “Keoma”; “Il grande racket”; “L’ultimo squalo”; “Quel maledetto treno blindato”, “Vado…l’ammazzo e torno”; “I guerrieri del Bronx”, e tanti altri. Riconosciuto a livello mondiale come maestro del film di genere, è uno dei più grandi registi italiani di film d’azione. Nella sua lunga carriera ha spaziato in tutti i generi, dal western al poliziesco, dalla fantascienza al war movie. I ragazzi di “Camposecco Far West”, dopo 50 anni, lo hanno riportato nella fantastica location dove aveva girato Keoma, un tardo western con protagonista il mitico Franco Nero. Con lui, l’attore e stuntman Massimo Vanni. Tantissimi auguri Maestro! Anna Consales