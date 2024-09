Il reparto di Chirurgia Senologica Oncologica è stato riaperto!

Finalmente una buona notizia per quanto riguarda Il reparto di Chirurgia Senologica Oncologica che è stato riaperto. Riceviamo e pubblichiamo la seguente nota della prof.ssa Raffaella Argentieri, Presidente della Fondazione Tonino Di Giulio:”Siamo contenti e grati al Dott. De Nuccio, per la sensibilità dimostrata nel trovare una soluzione rapida e decisa. Una soluzione che rinfranca e rassicura le pazienti che afferiscono alla Breast Unit di Brindisi, reparto che speriamo possa a breve trasformarsi in Unità Complessa, come deciso in ASL di Brindisi. Assicuriamo la Direzione Generale ASL che la partecipazione attiva e reale di tanti cittadini dimostra amore e attaccamento verso l’ospedale Perrino e i reparti di eccellenza di cui è ricco. Sono e saranno sempre al fianco di chi lavora per la salvaguardia della salute. Purtroppo Brindisi ha subito nel corso degli anni imposizioni e decisioni calate dall’alto non sempre in linea con il bene del territorio, tutto ciò ha acuito frustrazione e malessere nei cittadini che si è trasformato in maggiore attenzione e partecipazione alla vita pubblica. Grazie e buon lavoro!-Raffaella Argentieri”. Bisogna ricordare che la prof.ssa Argentieri aveva promosso una petizione “L’ospedale Perrino di Brindisi non deve morire!”, proprio per sensibilizzare l’opinione pubblica sulla necessità di condividere una situazione difficile e tanta è stata la partecipazione da parte di molti cittadini. Anna Consales