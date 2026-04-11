Il riconoscimento del sindacato Siap a uomini e donne in uniforme

Il Segretario Generale Provinciale SIAP di Brindisi, Cosimo Sorino in occasione del 174° anniversario della fondazione della Polizia di Stato, rivolge un riconoscimento fermo e convinto alle donne e agli uomini in uniforme, che ogni giorno garantiscono sicurezza, legalità e presenza sul territorio, anche in contesti complessi e spesso difficili.

“Esserci sempre” non è uno slogan, ma un impegno concreto che si traduce in sacrificio, responsabilità e dedizione al servizio dei cittadini. Un valore che merita rispetto, attenzione e adeguato sostegno istituzionale.

In questa giornata, il SIAP (Sindacato Italiano Appartenenti Polizia) ribadisce con determinazione la necessità di continuare a investire nelle risorse umane e nei mezzi, affinché il lavoro degli operatori di Polizia possa essere svolto con efficacia, dignità e sicurezza.