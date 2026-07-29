Il rione Casale perde Giuseppe Bungaro, il suo pizzaiolo…

Rione Casale in lutto, nella città di Brindisi. Se n’è andato a 58 anni Giuseppe Bungaro, titolare della pizzeria “Da Piero”, in via Ruggero Flores. Dopo la morte del padre era rimasto lui a portare avanti l’attività, autentico punto di riferimento per gli abitanti del rione, e non solo.

Sempre gentile e disponibile, Giuseppe lascia un ricordo incancellabile tra i tantissimi suoi clienti. Dalla nostra redazione le condoglianze alla moglie Marialucia, ai figli Valentina, Piero e Carla, alla sua mamma Annunziata, alla sorella e ai nipoti. I funeralòi si svolgeranno domani, giovedì 30 luglio, nella Chiesa Ave Maris Stella.