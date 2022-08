Il ritorno dei Vogatori Remuri Brindisi

Gli atleti brindisini sono i nuovi campioni

del Meeting Nazionale “Trofeo dell’Adriatico e dello Ionio”

Primo posto per i Vogatori Remuri di Brindisi alla 16° edizione del Meeting Nazionale “Trofeo dell’Adriatico e dello Ionio” e alla 19° edizione del Trofeo dei Gonfaloni tenutesi contestualmente a Giovinazzo domenica 7 agosto 2022 all’interno nel meeting nazionale del C.S.I.

Le gare di canottaggio a sedile fisso hanno decretato il successo della compagine bianco-azzurra che si è imposta su La Ciurma Vasto e Vogatori Città di Taranto.

I brindisini hanno letteralmente sbaragliato la concorrenza riportando così a casa un trofeo che mancava dal 2016 confermandosi la squadra più titolata (6 titoli). A loro va anche l’assegnazione del titolo di “Campioni d’Italia” del Centro Sportivo Italiano – CSI.

Numerosi gli equipaggi partecipanti: oltre ai Remuri, hanno preso parte alla manifestazione i padroni di casa e organizzatori della tappa ass. “Massimo Cervone – Giovinazzo”, Palio di Taranto, Vogatori Città di Taranto, Polisportiva Vogatori Taras, “La Ciurma” Vasto, Vogatori Gaeta e Vogatori Dubrovnik (Croazia).

Il team brindisino, sotto la guida dello storico coach e presidente Franco Romanelli, ha realizzato un risultato straordinario grazie a un mix di elementi vincenti: una squadra rinnovata, una strategia curata nei minimi dettagli, un entusiasmo crescente dopo lo stop imposto dalla pandemia.

Mauro De Bellis, Simone Falco, Antonio Romanelli, Ettore Scivales, Vincenzo Maggiore, Mirko Miglietta, Jean Jaques Lepainteur, Michel Lepainteur, Alessandro Longo, Antonio Giudice, Filiberto Cantoro sono i nomi degli atleti che, con passione e dedizione, hanno firmato l’ottimo piazzamento.

“So aspettare – ha commentato a caldo il timoniere Franco Romanelli – ma sapevo anche che saremmo tornati dove meritiamo. Questo traguardo ci dà nuova forza per immaginare e raggiungere nuovi obiettivi. Mi congratulo con la squadra per la maturità, il senso di responsabilità manifestato durante la preparazione e durante la gara”.

Il risultato di Brindisi è frutto di tanti sacrifici da parte di un gruppo che ringrazia sentitamente il porticciolo turistico Marina di Brindisi per la concessione dei posti barca e il Cantiere Danese per ospitare periodicamente la manutenzione delle lance in legno.

Il prossimo impegno è l’organizzazione del tradizionale Palio dell’Arca di San Teodoro.