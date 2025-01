Il Rotary Brindisi Valesio organizza l’evento “Storia della medicina a Brindisi”

Il Rotary Club di Brindisi VALESIO, in collaborazione con il Rotary Club di Brindisi, è lieto di presentare un evento unico dal titolo

“Storia della Medicina a Brindisi“

dedicato alla scoperta dei Medici illustri in terra di Brindisi e dell’evoluzione della medicina nella storia della nostra provincia. L’appuntamento è per Venerdì 31 gennaio alle ore 19:00 presso il prestigioso Grande Albergo Internazionale di Brindisi, una location che rappresenta al meglio la storia e l’accoglienza della città di Brindisi e dei Brindisini.

L’evento offrirà ai partecipanti un intrigante viaggio attraverso i secoli, raccontando come si è sviluppata la medicina in una delle città più storiche e affascinanti della Puglia. Grazie alle relazioni dei professori Giacomo Carito e Antonio Mario Caputo, importanti storici della Società Storia Patria di Brindisi, e ai contributi di illustri professionisti del settore sanitario come il Dottor Giuseppe Maddalena, Specialista in Neurochirurgia, e il Dottor Arturo Oliva, presidente dell’Ordine dei Medici di Brindisi, il pubblico avrà l’opportunità di scoprire le figure di medici, chirurghi e scienziati che hanno contribuito in modo fondamentale all’evoluzione delle pratiche mediche nella città di Brindisi, nell’intera provincia e non solo.

Nel corso della serata, sarà messa in evidenza l’importanza di alcune figure chiave della medicina brindisina il cui operato ha avuto un impatto duraturo sulla salute pubblica e sulla medicina. La serata si concentrerà anche sui luoghi storici dove la medicina ha avuto un ruolo fondamentale nella cura della comunità, come l’ospedale di Brindisi e gli altri istituti di ricerca e assistenza sanitaria che hanno segnato la storia della città.

L’evento rappresenta un’occasione di cultura e condivisione oltre che una grande opportunità non solo per conoscere la storia della medicina locale, ma anche per riflettere sull’evoluzione delle tecniche e delle pratiche sanitarie che, partendo dalle prime esperimentazioni, hanno portato alla medicina moderna. Sarà un’occasione speciale per incontrare appassionati di storia, professionisti del settore medico e cittadini interessati a scoprire un aspetto affascinante della propria città e della propria provincia.

Fondamentalmente l’evento ha come obiettivo quello di diventare un punto di incontro tra cultura, medicina e impegno sociale. Il Rotary Club è da sempre un punto di riferimento per il miglioramento delle comunità e, con questo evento, desidera celebrare una tradizione di cura e conoscenza che ha radici profonde nella nostra terra.

L’ingresso è gratuito ed aperto a tutta la cittadinanza per un evento che permetterà di riscoprire la ricchezza storica della nostra provincia e il contributo fondamentale della medicina.

Per ulteriori informazioni e prenotazioni, è possibile contattare il Rotary Club Brindisi Valesio all’indirizzo email info@rotaryvalesio.it.