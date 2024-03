Il Rotary Club Brindisi dona le colombe simbolo della pace

Anche quest’anno il Rotary Club Brindisi, in occasione della Santa Pasqua, ha deciso di sensibilizzare i soci in un’attività di beneficenza per aiutare i più deboli, dimostrando, ancora una volta, di essere presenza attiva ed importante nel territorio. Martedì 19 marzo 2024, sono state donate le colombe pasquali, acquistate dai soci del Club, alle suore Vincenziane che provvederanno a distribuirle alle famiglie meno fortunate. Le colombe sono state confezionate dall’Associazione “Oltre l’Orizzonte” che si occupa dell’accoglienza di adulti e ragazzi diversamente abili, coinvolgendoli in attività altamente riabilitative ed educative. La realizzazione di un “prodotto finito che viene proposto al mercato”, contribuisce all’autofinanziamento degli utenti. L’obiettivo è quello di agevolare lo sviluppo dell’autonomia personale e favorire l’integrazione sociale. Il dono delle colombe pasquali, simbolo di pace, rappresenta, sicuramente, un modo per coinvolgere i soci del Rotary Club. Anna Consales