IL ROTARY CLUB BRINDISI DONA LE COLOMBE SIMBOLO DI PACE

Martedì 12 aprile 2022, il Rotary Club Brindisi ha donato le colombe pasquali, acquistate dai soci del Club, alle suore Vincenziane che provvederanno a distribuirle alle famiglie meno fortunate. Le colombe sono state confezionate dall’Associazione “Oltre l’Orizzonte” che si occupa dell’accoglienza di adulti e ragazzi diversamente abili coinvolgendoli in attività altamente riabilitative ed educative. La realizzazione di un “prodotto finito che viene proposto al mercato”, contribuisce all’autofinanziamento degli utenti. L’obiettivo è quello di agevolare lo sviluppo dell’autonomia personale e favorire l’integrazione sociale. Il Rotary Club Brindisi dimostra, ancora una volta, di essere presenza attiva ed importante nel territorio, coinvolgendo e sensibilizzando i soci in attività di beneficenza con la convinzione che, soprattutto in occasione della Santa Pasqua, bisogna aiutare i più deboli. Le colombe pasquali come simbolo di pace in un periodo così complicato come quello che stiamo vivendo. Anna Consales