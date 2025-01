Il Rotary Club Brindisi e la Caritas insieme per la solidarietà

Il Rotary Club Brindisi, ancora una volta, conferma la sua presenza attiva nel territorio. Sabato 18 gennaio 2025, i soci si sono organizzati per un “service” molto particolare e, con i volontari della Caritas, si sono adoperati per preparare e servire i pasti ai meno fortunati, i più fragili che hanno bisogno di un aiuto serio e fatto con amore. Una giornata importante, presso la sede della Caritas diocesana, all’interno del Centro Pastorale Benedetto XVI al rione Santa Chiara, per tutti quelli che hanno voluto condividere questo servizio in favore del nostro prossimo meno fortunato. Un’esperienza indimenticabile e un service che, sicuramente, il Rotary Club Brindisi ripeterà. Una mattinata nello spirito di servizio tipicamente rotariano. Il motto del Rotary per l’anno 2024-25 è la magia ed è stato veramente magico per i soci condividere una giornata così speciale. La solidarietà rimane una delle più grandi risorse della nostra società. Anna Consales