Il Rotary Club Brindisi ha donato 50 copie del libro “Le donne della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani” alla biblioteca dell’Istituto Comprensivo “Casale”, Plesso Kennedy”

Il Rotary Club Brindisi, da sempre presente sul territorio con iniziative culturali importanti ed entusiasmanti, ha deciso di donare 50 copie del libro “Le donne della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani” di Enrica Simonetti alla biblioteca dell’Istituto Comprensivo “Casale”, Plesso Kennedy. Otto storie di donne che sono riuscite a “sventolare la bandiera dei diritti umani”. L’autrice racconta “l’esistenza anche avventurosa, di queste donne, e il contributo che portarono alla Dichiarazione, ognuna secondo la propria specificità”. Un libro importante per le nuove generazioni che riesce a coinvolgere e fa riflettere sui diritti delle donne, su quelle che sono state le conquiste e quanto ancora c’è da fare. La cronaca, purtroppo, ci riporta quasi giornalmente notizie di donne uccise perché vittime di un amore malato. Il femminicidio è la piaga che bisogna sconfiggere. Il Presidente del Rotary Club Brindisi, dott. Giorgio Stomati, ha parlato dell’importanza dell’opera che è stata sponsorizzata dalla sig.ra Maria Gabriella Caruso, moglie del Governatore del Distretto 2120, ing. Vincenzo Sassanelli. Maria Gabriella ha creato l’associazione culturale “Donne in corriera…visite alle cantine dei libri”, che presiede da 10 anni e che le ha fatto incontrare tanti amici meravigliosi con i quali condivide la passione per la lettura e per il viaggio. Donare un libro riguardante un documento che ha cambiato la storia dell’umanità è stata sicuramente un’ottima idea del Rotary Club Brindisi e un’interessante opportunità per i ragazzi che saranno i cittadini del futuro. Anna Consales