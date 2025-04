Il Rotary Club Brindisi ha donato le colombe simbolo di pace

Il Rotary Club Brindisi conferma di essere una presenza importante sul territorio, ed è sempre pronto a condividere belle iniziative. Anche quest’anno, in occasione della Santa Pasqua, il Rotary Club Brindisi ha deciso di sensibilizzare i soci in un’attività di beneficenza per aiutare i più deboli e farli sentire meno soli. Venerdì 11 aprile 2025, sono state donate le colombe pasquali, acquistate dai soci del Club, alle suore Vincenziane che provvederanno a distribuirle alle famiglie meno fortunate. Le colombe sono state confezionate dall’Associazione “Oltre L’Orizzonte” che si occupa dell’accoglienza di adulti e ragazzi diversamente abili, coinvolgendoli in attività altamente riabilitative ed educative. La realizzazione di un “prodotto finito che viene proposto al mercato”, contribuisce all’autofinanziamento degli utenti. L’obiettivo è quello di agevolare lo sviluppo dell’autonomia personale e favorire l’integrazione sociale. Le colombe pasquali sono un simbolo di pace. La magia del Rotary continua! Anna Consales