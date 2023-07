IL ROTARY CLUB BRINDISI HA FESTEGGIATO IL 67° ANNIVERSARIO

In occasione del 67° anniversario della fondazione del Rotary Club Brindisi, è stata organizzata una serata all’insegna dell’amicizia, della convivialità e del piacere di ritrovarsi. L’evento “Spaghettitime tra amici e mare!”, si è tenuto presso l’Estoril Beach Club, in località Materdomini, Brindisi. Il Presidente del Rotary Club Brindisi per l’anno 2023-24, dott. Giorgio Stomati, ha accolto con entusiasmo tutti i rotariani che hanno voluto partecipare. Una riunione festosa che afferma, ancora una volta, l’importanza di appartenere al Club Rotary e la consapevolezza di essere una presenza importante sul territorio. “Il Rotary è un’associazione mondiale di imprenditori e professionisti, di entrambi i sessi, che prestano servizio umanitario, che incoraggiano il rispetto di elevati principi etici nell’esercizio di ogni professione e che si impegnano a costruire un mondo di amicizia e di pace”. Una serata informale, tanto divertimento e un’ottima spaghettata. Il Rotary è anche questo e, sicuramente, la serata del 14 luglio ha rappresentato un ottimo inizio per l’anno rotariano 2023-24. Anna Consales