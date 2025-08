Il Rotary Club Brindisi ha festeggiato il 69° compleanno del Club

Giovedì 31 luglio 2025, presso lo Stabilimento balneare “Mare 128”, il Rotary Club Brindisi ha festeggiato il 69° compleanno. L’avv. Riccardo Mele, Presidente per l’anno rotariano 2025-26, ha accolto i soci per una serata all’insegna dell’amicizia, della voglia di stare insieme e, soprattutto, della solidarietà. Un dopocena con degustazione guidata di cocktail in compagnia di Michele Di Carlo, barman di livello internazionale, oggi consulente di grandi aziende nel settore della distillazione. Michele si definisce un gustosofo, ossia un filosofo del Gusto. L’incasso della serata sarà devoluto alla Società Cooperativa Sociale O.N.L.U.S. “Oltre l’Orizzonte”, che si occupa dell’accoglienza di adulti e ragazzi diversamente abili, coinvolgendoli in attività altamente riabilitative ed educative. Il Rotary Club Brindisi è stato fondato nel 1956. La prima riunione del Club, per la consegna della Chart, il documento ufficiale di affiliazione al Rotary International, si tenne il 20 luglio 1956 presso il Grande Albergo Internazionale, durante il governatorato dell’avv. Carlo Russo Frattasi di Bari. Alla riunione parteciparono i venticinque soci che per primi ebbero la tessera del Rotary. Lo scopo principale del Rotary è quello di promuovere l’ideale del “servire”. Il Rotary si impegna a promuovere la pace, combattere le malattie, promuovere l’istruzione, lo sviluppo economico e tanto altro, confermandosi come presenza importante nel territorio. Anna Consales