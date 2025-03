Il Rotary Club Brindisi ha incontrato il dott. Luigi Carnevale, Prefetto di Brindisi

Presso il Grande Albergo Internazionale si è tenuto un interessante incontro con il dott. Luigi Carnevale, Prefetto di Brindisi, organizzato dal Rotary Club Brindisi. È intervenuto il dott. Giorgio Stomati, Presidente del Rotary Club Brindisi, che ha dato il benvenuto alle autorità civili e militari e a tutti i presenti. Ha condotto l’incontro l’avv. Roberto Fusco. È stato letto il curriculum del Prefetto che ha evidenziato una carriera piena di soddisfazioni e riconoscimenti vari. È stato esaltante ascoltare il racconto del periodo in cui il Prefetto è stato responsabile della sicurezza di Papa Francesco. Tanti gli aneddoti che hanno incuriosito i presenti. Il Papa, spesso, evidenziava insofferenza per le tante misure di sicurezza e, soprattutto, non voleva che i suoi spostamenti potessero causare fastidi e chiusure varie. Ciò che, sicuramente, il Prefetto conserverà gelosamente è la lettera scritta dal Papa al Presidente Meloni con tante bellissime parole che il Pontefice ha avuto per ringraziarlo. Una lettera che rappresenta, quasi, una preziosa “eredità” da lasciare ai suoi figli. Interessante anche la focalizzazione del complesso lavoro, fatto con il Questore, in occasione del G7, affinché tutto andasse nel migliore dei modi, senza causare eccessivi disagi per i cittadini. Non sono mancati i momenti in cui il Prefetto ha raccontato la sua vita e il suo desiderio di diventare avvocato, un sogno abbandonato, probabilmente, anche per amore. Durante la serata, inoltre, il Prefetto è stato presentato come socio onorario del Rotary Club Brindisi, riconoscimento molto apprezzato. È intervenuto, inoltre, il dott. Mario Criscuolo, Assistente del Governatore. Una serata veramente interessante con il dott. Carnevale che si è raccontato riuscendo a coinvolgere tutti. Il Rotary è magia e lo dimostra sempre con tutti gli eventi che organizza. Anna Consales