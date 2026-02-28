Il Rotary Club Brindisi ha incontrato il Prefetto di Brindisi, dott. Guido Aprea

Presso il Grande Albergo Internazionale il Rotary Club Brindisi ha incontrato il dott. Guido Aprea, Prefetto di Brindisi, insediatosi ufficialmente il 7 gennaio 2026. Il dott. Aprea, di Bari, proviene dalla Prefettura di Massa Carrara e ha già prestato servizio a Brindisi in precedenza, ricoprendo anche il ruolo di segretario generale nell’Autorità Portuale. Un percorso professionale autorevole, improntato al servizio delle istituzioni. Un incontro molto interessante durante il quale l’avv. Riccardo Mele, Presidente del Rotary Club Brindisi per l’anno Rotariano 2025/2026, ha dialogato con il Prefetto. Tante e importanti le tematiche affrontate, inerenti progetti per il bene della città. Durante la serata, inoltre, il Prefetto è stato presentato come socio onorario del Rotary Club Brindisi, riconoscimento molto apprezzato. Un incontro molto interessante con il dott. Aprea che è riuscito a coinvolgere i presenti. Sono stati presentati tre nuovi soci: l’ing. Brunella Rispo, il dott. Giovanni Pirozzolo e il dott. Raffaele Quarta, che, sicuramente, contribuiranno validamente ad arricchire la famiglia rotariana. La serata si è conclusa con un momento conviviale nel segno dell’amicizia e condivisione dell’appartenenza a un Club così prestigioso. Il “Rotary” è magia e lo dimostra continuamente con eventi interessanti e, soprattutto, con i service che evidenziano l’importanza del Club sul territorio. “Uniti per fare del bene”, è questo lo slogan del Rotary International per l’anno Rotariano 2025/26, è necessario lavorare insieme, collaborare per ottenere risultati sempre più esaltanti e realizzare progetti importanti. Anna Consales