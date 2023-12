IL ROTARY CLUB BRINDISI HA INCONTRATO LA SOCIETÀ COOPERATIVA “OLTRE L’ORIZZONTE”

Il Rotary Club Brindisi è sempre presenza attiva ed importante nel territorio, coinvolgendo e sensibilizzando i soci in attività di beneficenza, con la convinzione che, soprattutto in occasione del S. Natale, bisogna aiutare i più deboli a non sentirsi soli ed emarginati. Sabato 16 dicembre 2023, alcuni soci del Rotary Club Brindisi si sono recati presso la società cooperativa “Oltre l’Orizzonte” che si ispira ai principi della solidarietà e della collaborazione grazie all’impegno non solo dei volontari e degli operatori, ma anche dei famigliari degli utenti. Il centro offre la possibilità di seguire attività lavorative che possono valorizzare l’impegno dei ragazzi attraverso la realizzazione di un “prodotto finito proposto al mercato”, il cui ricavato contribuisce all’autofinanziamento. Con il Rotary Club Brindisi anche i Vigili del Fuoco di Brindisi con il Comandante, l’architetto Giulio Capuano. I Vigili hanno suscitato tanto interesse con le loro piccole dimostrazioni e hanno risposto esaustivamente alle tante domande. Sono stati mostrati anche i laboratori dove vengono confezionati i prodotti. Sicuramente una visita molto importante perché è sempre necessario confrontarsi con le realtà più fragili. I soci del Rotary, inoltre, hanno acquistato alcuni panettoni che sono stati donati alle suore Vincenziane che provvederanno a distribuirli alle famiglie meno fortunate. Una bella giornata con la consapevolezza dell’importanza dell’appartenza alla famiglia Rotariana, e di potere lavorare insieme, con l’obiettivo di aiutare e comprendere le situazioni difficili che ci circondano e intervenire nel migliore modo possibile. Anna Consales