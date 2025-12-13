Il Rotary Club Brindisi ha organizzato la “Festa degli Auguri” nel segno della solidarietà

Presso il Grande Hotel Internazionale di Brindisi, il Rotary Club Brindisi ha organizzato la “Festa degli Auguri”. Ogni anno i rotariani, in occasione delle feste natalizie, si incontrano per il piacere di stare insieme, condividendo momenti in allegria, sempre nel segno della solidarietà. Il motto del Rotary per l’anno 2025-26 è:”Uniti per fare del bene-We are One” e quest’anno è stata organizzata anche una tombola solidale proprio per raccogliere fondi che contribuiranno all’acquisto di un’ambulanza da inviare in Ucraina, in un ospedale di un piccolo paese che ne è privo. Il Rotary conferma l’importanza della sua presenza nel territorio e il pensiero va sempre ai più deboli e tanti sono i service organizzati per fare fronte a varie emergenze. È stato presentato, inoltre, un bellissimo calendario che rientra nel progetto riguardante la casa circondariale di Brindisi:”Oltre le sbarre” che si riferisce a diverse iniziative di reinserimento sociale e culturale. I soci hanno acquistato il calendario anche per donarlo ad amici e parenti. Una serata piacevole che si è conclusa con un momento conviviale. Il dress code è stato “cozy”, termine che in italiano viene tradotto con comodo, confortevole, proprio per dare un’indicazione dell’incontro informale, nel segno dell’amicizia. È stato bello vedere i rotariani con allegri maglioni natalizi in un’atmosfera veramente piacevole. Il Rotary è magia, condivisione e ogni incontro si trasforma in una serata tra amici che hanno voglia di impegnarsi. Anna Consales