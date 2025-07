Il Rotary Club Brindisi ha organizzato la presentazione del libro di Cesira Di Noi “Manuale di sopravvivenza per aspiranti tennisti”

Presso il Circolo Tennis di Brindisi, l’avv. Cesira Di Noi ha presentato il suo libro:”Manuale di sopravvivenza per aspiranti tennisti. Dalla tecnica di gioco alla tecnica di vita”. L’evento è stato organizzato dal Rotary Club Brindisi e ha dialogato con l’autrice l’avv. Riccardo Mele, neoeletto Presidente del Rotary Club Brindisi per l’anno rotariano 2025-26. L’incontro ha visto la partecipazione di un pubblico attento e coinvolto, rotariani e non, e in tanti sono intervenuti con domande interessanti che hanno reso piacevole la chiacchierata estiva, creando spunti di riflessione. Il libro è scritto con un linguaggio leggero che ne permette una facile condivisione e fornisce consigli e informazioni pratiche per affrontare le diverse situazioni della vita ed essere capaci di gestirle. La tecnica del tennis viene così individuata come una vera e propria guida per vivere nel modo migliore le sfide quotidiane, “attraverso le palline di saggezza, cioè quegli insegnamenti che partono dal campo ma che rimbalzano sulla vita”. Il libro è tratto dal diario di campo di un’aspirante tennista ed è stato scritto da Cesira con l’inchiostro dell’ironia. Anna Consales