IL ROTARY CLUB BRINDISI HA RICEVUTO LA VISITA DEL GOVERNATORE NICOLA MARIA AUCIELLO

Lunedì 26 settembre 2022, presso Tenuta Moreno, Mesagne (BR), il Rotary Club Brindisi ha ricevuto la visita del Governatore Distretto 2120-Puglia e Basilicata, per l’anno rotariano 2022-23, Nicola Maria Auciello. Un incontro molto interessante, durante il quale sono stati focalizzati gli obiettivi da perseguire in questo nuovo anno rotariano e, soprattutto, il ruolo del Club nella società. Durante il lungo periodo di isolamento a cui la pandemia ci ha costretto, il Rotary ha cercato di adempiere agli impegni prestabiliti, nonostante le limitazioni imposte per ovvi motivi. Questo nuovo anno rotariano, invece, è iniziato all’insegna della normalità, tanto desiderata nei mesi passati, ed è quindi possibile portare avanti progetti importanti. Il Rotary è, a tutti gli effetti, una filosofia di vita e l’essere rotariano significa assumersi un impegno preciso nella società. “Quando si entra a far parte della famiglia rotariana ci si trova circondati da persone amiche il cui scopo principale è basato sul servire le comunità allo scopo di far sentire bene gli altri e rendere la loro esistenza degna di essere vissuta-Nicola Maria Auciello”. “Rotary è futuro!”. Un incontro molto importante conclusosi con un momento conviviale. Anna Consales