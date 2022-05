IL ROTARY CLUB BRINDISI INCONTRA LE ECCELLENZE DEL TERRITORIO: PIERPAOLO CITO “PHOTOGRAPHER”

Presso il Museo Ribezzo, Brindisi, si è tenuto un interessante evento organizzato dal Rotary Club Brindisi, nell’ambito del progetto: Eccellenze del Territorio. Ospite speciale, Pierpaolo Cito, fotografo e giornalista in zone di conflitto e guerra, finalista al Premio Pulitzer e vincitore dell’ “Award of Excellence” nel 2008. Nel 1997 inizia la sua collaborazione con l’agenzia internazionale Associated Press. Tantissimi sono stati i premi vinti dal bravissimo Pierpaolo che ha realizzato varie mostre fotografiche in Italia e all’estero. Ha pubblicato, inoltre, alcuni libri fotografici molto apprezzati. Importante la sua attività di docente con lezioni e seminari sulla fotografia giornalistica e sul giornalismo in guerra in vari centri di formazione giornalistica in Italia e all’estero. Una biografia ricca ed interessante, una vita affascinante, tante le emozioni in giro per il mondo. Pierpaolo ha sempre mantenuto il legame con il territorio. Tantissime sono state le foto che ha voluto mostrare a tutti i presenti e che hanno segnato la sua carriera. Interessante conoscere i suoi esordi, l’arrivo degli Albanesi ha sicuramente dato una svolta al suo futuro, perché è stato proprio in quella occasione che ha deciso che avrebbe fatto il fotografo, conscio dell’importanza della comunicazione attraverso le foto. Era uno studente universitario, girava il mondo e incominciò a studiare libri fotografici. Nel giro di un anno fu chiamato da importanti agenzie internazionali. Avvincente il racconto delle sue esperienze nelle zone di guerra, dove ha lavorato per più di undici anni, era un soldato fra i soldati. Emozionante la sua esperienza con il Papa Giovanni Paolo II. Ha condotto l’incontro la giornalista Maria Chiara Criscuolo. È importante dare risalto alle nostre eccellenze e, sicuramente, è stato molto interessante approfondire la vita entusiasmante di Pierpaolo Cito. Anna Consales