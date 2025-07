Il Rotary Club Brindisi organizza la presentazione del libro “Manuale di sopravvivenza per aspiranti tennisti”

Venerdì 11 luglio 2025, presso il Circolo Tennis Brindisi, alle ore 19.00, l’avv. Cesira Di Noi presenterà il suo libro “Manuale di sopravvivenza per aspiranti tennisti. Dalla tecnica di gioco alla tecnica di vita”. L’evento è organizzato dal Rotary Club Brindisi. Dialogherà con l’autrice l’avv. Riccardo Mele, Presidente Rotary Club Brindisi. “Tratto dal diario di campo di un’aspirante tennista e scritto con l’inchiostro dell’ironia, questo manuale proietta il lettore in un percorso di crescita personale, attraverso l’applicazione della tecnica del tennis alla partita più importante: quella della vita. Anch’essa si evolve segnata da obiettivi e risultati, incontri e scontri, vittorie e sconfitte, che maturano sul terreno dei rapporti umani, a scuola, in famiglia e sul posto di lavoro, dove la sfida più ardua consiste nel superare i propri limiti. Il manuale tratteggia, dapprima, il microcosmo in cui

vive uno sportivo, stemperando con il sorriso il rigore delle tensioni, fisiche ed emotive, che lo caratterizzano. Su questo scenario, che trascende il terreno di gioco, descrive la tecnica del tennis come una vera e propria guida per vivere al meglio le sfide quotidiane, attraverso le “palline di saggezza”, cioè quegli insegnamenti che partono dal campo ma che rimbalzano sulla vita. Anche il più tecnico di tali insegnamenti, infatti, si presta a essere calato nella dimensione umana e a esprimere una regola esistenziale, capace di guidare il lettore in un percorso utile a metterlo in palla nella sua vita”.