Il Rotary Club Brindisi sempre al fianco della Società Cooperativa Sociale O.N.L.U.S. “Oltre L’Orizzonte”

Martedì 25 febbraio 2025, il Rotary Club Brindisi ha organizzato un incontro presso la Società Cooperativa Sociale O.N.L.U.S. “Oltre L’Orizzonte”, durante il quale il Presidente, dott. Giorgio Stomati, ha consegnato un assegno di 250 euro. Il Rotary Club Brindisi, presenza importante nel territorio, è sempre pronto a prodigarsi per le persone meno fortunate. Durante l’evento culturale del 21 febbraio, promosso dal Rotary Club Brindisi, l’artista Silvia Del Genio ha donato l’opera “Drops of Reef”, realizzata per l’occasione, al club che ha voluto metterla in palio tramite estrazione. Il ricavato è stato interamente devoluto alla Società. Un gesto importante che dimostra sensibilità. “Oltre L’Orizzonte” si occupa dell’accoglienza di adulti e ragazzi diversamente abili coinvolgendoli in attività altamente riabilitative ed educative. La realizzazione di un “prodotto finito che viene proposto al mercato”, contribuisce all’autofinanziamento degli utenti. L’obiettivo è quello di agevolare lo sviluppo dell’autonomia personale e favorire l’integrazione sociale. Il Rotary Club Brindisi è riuscito a coinvolgere e sensibilizzare in attività di beneficenza le tante persone intervenute all’evento del 21. Il Rotary è magia e questa è un’ulteriore conferma. Anna Consales