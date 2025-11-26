Il Rotary Club promuove l’apertura dell’anno scolastico nel segno della pace



Presso il Cinema Teatro Impero di Brindisi si è tenuto un evento molto interessante nel segno della pace:”L’apertura dell’anno scolastico 2025/26 con il Rotary”, promosso dal Rotary Club Brindisi in collaborazione con il Distretto 2120 Puglia e Basilicata. Presenti gli studenti di alcune Scuole Secondarie di I grado di Brindisi: 1C Casale; 1C Santa Chiara; 1C Centro Brindisi-Tuturano; 1C Sant’Elia; 1C Bozzano; 1C Commenda; 1C Cappuccini. Tutti hanno partecipato con grande attenzione all’evento che invitava alla riflessione sul tema:”Costruttori di Pace”. Il progetto ha avuto come finalità quella di approfondire la tematica prescelta con interventi, liberamente sviluppati dai ragazzi, che sono stati introdotti ai presenti. Un’iniziativa molto originale è stata l’idea di potere scrivere un pensiero su una “foglia” di carta, così da creare l’Albero della Pace. Un primo passo che porterà, in futuro, alla realizzazione del “Giardino della Pace”. Presenti le autorità civili e militari e il Governatore del Rotary International- Distretto 2120, Antonio Bellisario Braia.

Il motto dell’Anno Rotariano 2025-26:” Uniti per fare del bene”, è un invito a rafforzare crescita, service e connessioni per moltiplicare l’impatto dei progetti. È stato importante condividere con i giovani messaggi ed esperienze a riprova della magia del Rotary sempre attivamente presente sul territorio. Anna Consales