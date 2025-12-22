Il Rotary Club Brindisi ha donato i panettoni confezionati dall’Associazione “Oltre l’Orizzonte”



Il Rotary Club Brindisi è sempre presenza attiva e importante nel territorio, coinvolgendo e sensibilizzando i soci in attività di beneficenza, con la convinzione che, soprattutto in occasione del S. Natale, bisogna aiutare i più deboli a non sentirsi soli ed emarginati. Anche quest’anno alcuni soci del Rotary Club Brindisi si sono recati presso la società cooperativa “Oltre l’Orizzonte” che si ispira ai principi della solidarietà e della collaborazione, grazie all’impegno non solo dei volontari e degli operatori, ma anche dei famigliari degli utenti. Il centro offre la possibilità di seguire attività lavorative che possono valorizzare l’impegno dei ragazzi attraverso la realizzazione di un “prodotto finito proposto al mercato”, il cui ricavato contribuisce all’autofinanziamento. I soci del Rotary hanno acquistato alcuni panettoni che sono stati donati alle suore Vincenziane che provvederanno a distribuirli alle famiglie meno fortunate. Una bella giornata con la consapevolezza dell’importanza dell’appartenza alla famiglia Rotariana, e di potere lavorare insieme, con l’obiettivo di aiutare e comprendere le situazioni difficili che ci circondano e intervenire nel migliore modo possibile. Il motto del Rotary per l’anno 2025-26 è “Uniti per fare del bene-We are One” e i rotariani dimostrano sempre di essere sensibili e pronti a condividere attività di beneficenza. Anna Consales