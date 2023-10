IL ROTARY E LE CELEBRAZIONI DELL’ANNO VIETNAM-ITALIA IN PUGLIA

Celebrazioni dell’anno Vietnam-Italia in Puglia

Una due giorni intensa, che ha visto il 12 e 13 ottobre 2023 la visita in Puglia di S.E. Duong Hai Hung, Ambasciatore del Vietnam in Italia, organizzata dalla Fondazione Italia-Vietnam.

Maily Anna Maria Nguyen, Presidente della Fondazione Italia-Vietnam, dichiara: “Sono molto felice della calorosa accoglienza della Regione Puglia e autorità locali. Ringrazio in particolare gli amici rotariani e i Sindaci delle città di Bari, Lecce e Brindisi. La visita dell’Ambasciatore del Vietnam in occasione del Salone Nautico, rappresenta un importante punto di avvio per un percorso di collaborazione tra le imprese pugliesi e vietnamite del settore. Il 13 ottobre 2023, interverrò al riguardo all’incontro organizzato da Giuseppe Meo, Presidente del Salone Nautico con le imprese della neocostituita cooperativa.”

Molteplici gli incontri organizzati con le istituzioni locali in occasione delle celebrazioni dei 50anni di relazioni diplomatiche tra Italia e Vietnam e i 10 anni della sottoscrizione del partenariato strategico tra i due Paesi.

L’iniziativa fa seguito alla visita di stato del Presidente del Vietnam in Italia svoltasi a luglio scorso.

L’Ambasciatore, arrivato l’11 ottobre a Lecce, ha incontro i soci del Rotary Club di Lecce ed il Sindaco Carlo Maria Salvemini. La visita è proseguita con l’incontro di questa mattina con il Sindaco Giuseppe Marchionna ed il Presidente del Rotary Club di Brindisi Valesio Avv. Vittorio Piceci e la visita al Salone Nautico dove l’Ambasciatore ha potuto presentare il Vietnam e le politiche per la crescita sostenibile adottate.

La visita si conclude a Bari con l’incontro con il Consigliere Regionale Napoleone Cera su delega della Presidente del Consiglio Regionale, con il Sindaco Antonio Decaro e l’Ing. Vincenzo Sassanelli, Governatore del Distretto Rotary 2120 – Puglia e Basilicata.