Il rugby a Brindisi e “quella 127 gialla”

Il rugby brindisino, alla vigilia della prima giornata di serie B, dopo la promozione ottenuta in primavera, si presenta alla città’ nella sede dell’associazione Brindisi e le Antiche Strade, presso le ex Scuole Pie. L’occasione è stata data da una serata dedicata alla storia e alle nuove sfide della palla ovale in città con la presentazione del libro di Mario Spalluto “Quella 127 gialla. Viaggio attraverso gli oltre 40 anni del rugby brindisino”. Un racconto di sport e memoria collettiva che ripercorre la nascita e la crescita del rugby a Brindisi, tra aneddoti di squadra, trasferte avventurose, protagonisti e vicende legate alla ricerca di un campo. Le fotografie e i documenti d’epoca accompagnano il viaggio attraverso una storia fatta di passione, impegno e spirito di comunità. Alla presentazione sono intervenuti l’onorevole Mauro D’Attis e Oreste Pinto per Brundisium.net editore.

A seguire è’ stata presentata l’Appia Rugby Brindisi, pronta a inaugurare una nuova stagione dopo la storica promozione in Serie B. Questa domenica la squadra affronterà il Bari nella prima giornata di campionato: un appuntamento che segna l’inizio di una nuova avventura sportiva per il club e per il rugby. Ha introdotto Rosy Barretta. Ha presentato la serata il collega Fabrizio Caianello.