“Il Rup fa bene, fa bene il Rup” – Il Presidente di Ance Brindisi Contessa relatore al congresso nazionale di AssoRup a Firenze

Il Presidente di ANCE Brindisi, Angelo Contessa, interverrà come relatore al 3° Congresso Nazionale di ASSORUP dal titolo “Il RUP fa bene, fa’ bene il RUP”, in programma il 9 e 10 ottobre 2025 presso l’Auditorium del Duomo di Firenze.

Il Congresso, che vedrà la partecipazione di rappresentanti delle istituzioni nazionali, esponenti del mondo accademico e delle principali organizzazioni di categoria, affronterà temi centrali per il futuro dei contratti pubblici e del ruolo del Responsabile Unico del Progetto (RUP), a due anni dall’entrata in vigore del nuovo Codice dei contratti pubblici.

Il Presidente Contessa sarà tra i protagonisti della sessione dedicata al ciclo del contratto e alla tavola rotonda “Il RUP fa bene”, insieme ad autorevoli rappresentanti del settore pubblico e privato.

Nel suo intervento, Angelo Contessa approfondirà il tema del Collegio Consultivo Tecnico (CCT), evidenziando la necessità di considerarlo non come una mera “difesa d’ufficio” dell’amministrazione, ma come uno strumento costruttivo di equilibrio tra imprese e RUP, capace di favorire il dialogo, la prevenzione del contenzioso e la continuità dell’esecuzione contrattuale.

«Il Collegio Consultivo Tecnico – anticipa Contessa – deve diventare un volano per l’esecuzione del contratto, e non un organo formale di difesa. È uno strumento operativo per dare piena attuazione al principio del risultato, cardine del nuovo Codice dei contratti pubblici, in un clima che rispetti e valorizzi il principio della fiducia tra stazioni appaltanti e imprese».