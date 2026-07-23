“Il sale nel caffè”, l’ironia di Simonetta Corrado che racconta i nostri tempi maleducati



Giovedì 30 luglio 2026, alle ore 19.00, presso il Museo Archeologico F.Ribezzo di Brindisi, l’autrice torna nella sua città con il nuovo libro, in dialogo con la giornalista Anna Consales. Un caffè può essere tonificante o rendere oltremodo nervosi. E prima o poi può capitare di versare il sale al posto dello zucchero. Se è un pizzico, esalta gli aromi. Se è troppo, è disgustoso. Ne “Il sale nel caffè, nove storie maleducate”, il nuovo libro di Simonetta Corrado, l’autrice indaga con ironia e pathos le crepe di una normalità fragile e solo apparente. Si chiede e ci chiede: fino a che punto si può continuare a far finta di nulla? Rancore, disamore, inadeguatezza, invidia: sono sentimenti scomodi, impresentabili. Eppure così comuni. Quando le convenzioni non riescono a contenerli, scompaginano tutto. Il finto cameriere che non ha più niente da perdere, un’eredità che fa gola a tanti, una madre ingombrante, le amiche-nemiche… Relazioni dissestate, personalità scoscese, traumi rimossi innescano vicende scorrette, feroce compendio di mostri formato famiglia. Perché in fondo, proprio come l’educazione, anche il suo opposto si apprende dall’esempio che riceviamo. Il sale nel caffè ha il retrogusto maleducato della vita, tra un sorriso amaro e una lacrima salata. L’ appuntamento è stato organizzato in collaborazione con Associazione “Il Curro” Aps e con la Rassegna culturale del Polo BiblioMuseale di Brindisi “Il mio libro va in Biblioteca. Dialogo dell’Autore con l’Altro da Sé”. Simonetta Corrado, autrice indipendente e copywriter, è nata a Brindisi e vive a Verona. Laureata in Lettere Moderne con un master in Comunicazione e Copywriting, ha firmato campagne pubblicitarie per importanti brand; oggi è consulente per aziende e conduce laboratori di scrittura creativa e narrazione. Dopo Donne Private, Presente e Il Signor B, torna, attraverso la sua scrittura lieve e irriverente, sulle tracce dell’umanità con “Il sale nel caffè”, raccolta di racconti ironici e profondamente umani sulle fragilità del nostro tempo. Tutte le sue opere sono state selezionate e presentate al Salone Internazionale del Libro di Torino.

