IL SALOTTO DEL CURRO: AL BASTIONE ANTONELLA RUBINO, LA CANTANTESSA

Continua con successo la rassegna “Il Salotto del Curro”. Il Curro APS è un’associazione che promuove cultura in tutte le sue manifestazioni, un modo di coinvolgere la città con serate veramente interessanti. Sabato 19 novembre, presso il Bastione San Giorgio, si è tenuto un altro imperdibile appuntamento con Antonella Rubino, la “Cantantessa”, un vero talento del nostro territorio. Ha dialogato con la cantante la giornalista Anna Consales.Tanta gente ha voluto condividere un incontro veramente appassionante. Antonella ha raccontato la sua vita, da sempre affascinata dalla musica che l’accompagna da quando era una bambina. I primi passi in un mondo che ha sentito subito suo, i primi importanti successi e la consapevolezza che la musica è tutto per lei. È stato interessante ascoltarla nei suoi ricordi con tante curiosità e si è creata da subito una grande empatia col pubblico. Antonella ha voluto regalare alcuni momenti musicali, la sua voce ha emozionato tutti e sono stati tanti gli applausi. Una serata speciale e un ringraziamento particolare va a Umberto De Vitti e Stefania Guadalupi, presidente e vice-presidente del Curro APS, per il loro grande impegno e per la voglia di fare e stupire che li contraddistingue.