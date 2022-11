IL SALOTTO DEL CURRO: AL BASTIONE IL CONCERTO “JAZZ AGAINST THE VIOLENCE”

Continua con grande successo la rassegna “Il Salotto del Curro”. Il Curro APS è un’associazione che promuove cultura in tutte le sue manifestazioni, un modo di coinvolgere la città con serate veramente interessanti. Venerdì 25 novembre, presso il Bastione San Giorgio, si è tenuto un appuntamento veramente coinvolgente, il concerto “Jazz against the violence”, in occasione della “Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne”. “L’amore non lascia lividi. L’amore non è un’offesa. L’amore non ti minaccia. L’amore cura dal male, non ne fa. L’amore non alza le mani, ti prende per mano…L’amore non è violenza!- cit.” Sono intervenute Manuela Arnò, Angela Howell e Annarita Pinto per alcune interessanti riflessioni sull’importante argomento. Purtroppo la violenza sulle donne è una piaga ancora lontana dall’essere superata e, giornalmente, abbiamo notizie di gravi episodi. Le donne non devono essere lasciate sole e bisogna aiutarle a capire che la violenza non ha niente in comune con l’amore. È iniziato, quindi, il concerto con Umberto De Vitti, Mimmo Russi e Vincenzo Pescatori che hanno regalato al pubblico presente alcuni pezzi di jazz molto belli. Jazz ad alti livelli e il coinvolgimento è stato enorme. Anche la cantante Valentina si è esibita con alcuni brani. Una location bellissima e musica esaltante, una serata veramente indimenticabile e tantissimi sono stati gli applausi. Un ringraziamento particolare va a Umberto De Vitti e Stefania Guadalupi, presidente e vice-presidente del Curro APS, per il loro grande impegno e per la voglia di fare e stupire che li contraddistingue. Anna Consales