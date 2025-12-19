Il saluto al Prefetto di Cisal, Ugl e Confsal Fismic

Le organizzazioni sindacali Cisal, Ugl e Confsal Fismic rappresentate da Massimo Pagliara, Damiano Flores e Davide Sciurti presenti all’incontro di una emozionante serata che ha visto sua Eccellenza il Prefetto di Brindisi salutare e fare gli auguri alle massime autorità istituzionali, civili, militari, sociali e datoriali del nostro territorio,

“Esprimono il proprio ringraziamento al Dott Luigi Carnevale per l’ottimo lavoro svolto sotto il profilo tecnico, operativo e soprattutto umano e sociale nei confronti della città dei suoi cittadini e di tanti lavoratori”.

La grande disponibilità sempre avuta con le parti sindacali e sociali in qualsiasi momento della giornata, per essere al fianco di tutti quei lavoratori, che oggi “causa di una “decarbonizzazione sicuramente necessaria”, malamente programmata, sta creando un grande disagio sociale e occupazionale”.

Come rappresentanti sindacali restiamo comunque fiduciosi che pur trasferito in altra città, il Dott Luigi Carnevale continuerà a svolgere il suo ruolo di commissario per la decarbonizzazione, continuando nel solco di quanto già fatto e programmato nei mesi trascorsi, la sottoscrizione dell’accordo di programma entro il primo trimestre del prossimo anno.

Tale sottoscrizione renderà questo territorio ancor più appetibile per nuovi investimenti industriali, al fine di garantire occupazione e sviluppo che a gran voce le parti sociali hanno sempre sostenuto con forza e convinzione in questi anni.

BRINDISI 19 DICEMBRE 2025

Pagliara Massimo – Sciurti Davide – Flores Damiano

CISAL CONFSAL/FISMIC UGL